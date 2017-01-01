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    Новий рік у Києві: у центрі столиці зібралося кілька тисяч людей

    Кияни збираються на Софіївській та Михайлівській площах
    Київ готується зустрічати Новий рік. На Софіївській та Михайлівській площах вже зібралося кілька тисяч людей. Як повідомляє «Унн», столицю почало засипати снігом і кияни, які не очікували такого приємного подарунку, зазначають, що це додає їм святкового настрою. «Ми дивилися прогноз погоди, проте
    • Сьогодні, 21:14
    • Розсилка
    Софійська площа у Києві
    Фото: Унн
    Софійська площа у Києві

    Кияни збираються на Софіївській та Михайлівській площах

    Київ готується зустрічати Новий рік. На Софіївській та Михайлівській площах вже зібралося кілька тисяч людей.

    Як повідомляє «Унн», столицю почало засипати снігом і кияни, які не очікували такого приємного подарунку, зазначають, що це додає їм святкового настрою.

    «Ми дивилися прогноз погоди, проте про сніг там нічого не було. Але ми раді, все ж таки новорічний настрій. Збираємося із родиною слухати концерт та зустрічати Новий Рок тут. Усі разом», — поділилась одна із гостей свята.

    Проте на площі є й ті, хто лише на кілька годин вийшли у центр на передноворічну прогулянку, а 2018-й рік планують зустріти вдома.

    «Ми погуляємо, але об 23.00 підемо додому - новорічний стіл ніхто не відміняв», -розповів киянин.

    Нагадаємо, у новорічну ніч метро та наземний транспорт у столиці працюватимуть довше.

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