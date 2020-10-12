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    Будинок на Позняках, де стався вибух, укріпили перед демонтажем (фото)

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    На будинку встановили металеві конструкції - Будинок на Позняках, де стався вибух, укріпили перед демонтажем (фото)
    На будинку встановили металеві конструкції
    Фото: Сьогодні

    Розбирати будинок почнуть після того, як із квартир винесуть всі речі мешканців

    За вихідні, 10-11 жовтня, рятувальники провели зміцнення будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в Києві, де 21 червня стався вибух. На будівлі встановили металеві конструкції, які допоможуть безпечно розібрати будинок.

    Так, конструкція була встановлена ще в неділю ввечері.

    Навколо постраждалої будівлі встановлено високий паркан, а перед будинком зроблена спеціальна площадка для роботи техніки, тут виклали бетонні плити.

    «Роботи з установки металевих кріплень на будівлі завершені. Їх вдалося провести за ці вихідні. Розбирати потерпілий від вибуху будинок почнемо після того, як з квартир винесуть всі речі мешканців. Виносити речі почнуть з вівторка, мешканцям допомагатимуть рятувальники», – розповів сайту «Сьогодні»начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

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    Вибух на Позняках: будинок готовий до демонтажу (фото)
    Вибух на Позняках: будинок готовий до демонтажу (фото)
    Вибух на Позняках: будинок готовий до демонтажу (фото)
    Вибух на Позняках: будинок готовий до демонтажу (фото)
    Фото: Сьогодні

    Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух  Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

    Київська влада виділить з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

    У серпні пресслужба КМДА з посиланням на начальника Управління з питань цивільного захисту Романа Ткачука повідомила, що керівництво міста поставило завдання повністю розібрати постраждалий від вибуху будинок до початку опалювального сезону.

    Комунальники уклали угоду з ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» про демонтаж будинку вартістю 14,29 млн грн.

    В кінці вересня повідомлялося про початок підготовчих робіт до процесу укріплення будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в Києві.

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