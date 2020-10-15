Новий поворот у справі про вибух у будинку на Позняках: рятувальники знайшли зброю та боєприпаси



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Після укріплення будинку туди зайшли рятувальники і почали пошук і повернення речей мешканцям

Власника квартири затримано і відкрито кримінальне провадження

В одній із квартир будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, пошкодженого внаслідок вибуху у червні цього року, рятувальники знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини. Про це повідомили у Департаменті муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.

Так, 14 жовтня приблизно о 14:00 під час проведення робіт із повернення речей мешканців будинку в одній із квартир знайдено нелегальну вогнепальну зброю. Зокрема, із квартири вилучено пістолети, рушниці, боєприпаси та ємкості, попередньо, із вибухонебезпечною речовиною.

Відкрито кримінальне провадження. Вилучену зброю, боєприпаси та ємкості передано до поліції для проведення слідчих дій. Власника квартири затримано.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

Тоді попередньою причиною трагедії назвали вибух газу в будинку.

Керівництво міста поставило завдання повністю розібрати постраждалий від вибуху будинок до початку опалювального сезону.

Комунальники уклали угоду з ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» про демонтаж будинку вартістю 14,29 млн грн.

10-11 жовтня рятувальники провели зміцнення будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

13 жовтня рятувальники розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку.