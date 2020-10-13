Вибух на Позняках: рятувальники виносять зі зруйнованих квартир речі (фото)



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Рятувальники збирають речі та майно та викладають через вікно до спеціальної люльки, яку підіймає та опускає кран Фото: КМДА

Рятувальники повертають особисті речі постраждалим мешканцям будинку

Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, пошкодженого внаслідок вибуху у червні цього року. Перед цим будинок укріпили. Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.

Рятувальники підіймаються сходами до квартир, збирають речі та майно та викладають через вікно до спеціальної люльки, яку підіймає та опускає кран.

Із міркувань безпеки до квартир заходять лише рятувальники. Мешканці квартир знаходяться біля будинку і надають рятувальникам інформацію про майно та цінні речі, які необхідно забрати.

Після повернення майна розпочнеться демонтаж аварійного під’їзду.

Як повідомлялося, за вихідні, 10-11 жовтня, рятувальники провели зміцнення будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

У серпні пресслужба КМДА з посиланням на начальника Управління з питань цивільного захисту Романа Ткачука повідомила, що керівництво міста поставило завдання повністю розібрати постраждалий від вибуху будинок до початку опалювального сезону.

Комунальники уклали угоду з ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» про демонтаж будинку вартістю 14,29 млн грн.