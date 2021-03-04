У столичних парках встановили «антиманіячні» кнопки: навіщо вони потрібні

До кінця року кнопок має стати 100, бо вони дуже потрібні

У парках та скверах Києва почали встановлювати «антиманіячні» кнопки.

Кнопки розміщені на ліхтарних стовпах у невеликих синьо-білих металевих скриньках. Зверху над тривожними кнопками розташовані камери відеоспостереження.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«Коли натискаєш на кнопку – вмикається гучна сирена та починається світлова подача сигналу. Гарний знак. Коли буде спроба зґвалтування, потрібно лише добігти до кнопки», – йдеться у повідомленні.

Наразі в столиці встановлено 34 таких кнопки. До кінця року їх має стати 100, бо вони виявилися потрібними.

Місця обирають лише після консультацій з Поліцією Києва, яка вказує на найбільш проблемні ділянки міста.

Нагадаємо, у Парку партизанської слави було знайдено тіло мертвої дівчини.