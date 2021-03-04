  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столичних парках встановили «антиманіячні» кнопки: навіщо вони потрібні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    При натисканні вмикається гучна сирена - У столичних парках встановили «антиманіячні» кнопки: навіщо вони потрібні
    При натисканні вмикається гучна сирена
    Фото: dtp.kiev.ua

    До кінця року кнопок має стати 100, бо вони дуже потрібні

    У парках та скверах Києва почали встановлювати «антиманіячні» кнопки.

    Кнопки розміщені на ліхтарних стовпах у невеликих синьо-білих металевих скриньках. Зверху над тривожними кнопками розташовані камери відеоспостереження.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «Коли натискаєш на кнопку – вмикається гучна сирена та починається світлова подача сигналу. Гарний знак. Коли буде спроба зґвалтування, потрібно лише добігти до кнопки», – йдеться у повідомленні.

    Наразі в столиці встановлено 34 таких кнопки. До кінця року їх має стати 100, бо вони виявилися потрібними.

    Місця обирають лише після консультацій з Поліцією Києва, яка вказує на найбільш проблемні ділянки міста.

    Нагадаємо, у Парку партизанської слави було знайдено тіло мертвої дівчини.

    Теги: Київ поліція зґвалтування парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies