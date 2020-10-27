Обклеєні плакатами стовпи й будинки: у вихідні Київ був заліплений агітацією (фото)



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Агітаційні плакати на будинку на перетині вулиць Гарматної і Виборзької, 25 жовтня Фото: Михаил Кирилюк, Facebook

24-25 жовтня інспектори з благоустрою виявили понад 200 випадків наявності засобів передвиборної агітації

У Києві у «день тиші», 24 жовтня, та під час місцевих виборів 25 жовтня було виявлено понад 200 порушень у сфері благоустрою. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба.

Найбільше неприбраних агітаційних плакатів було зафіксовано в Деснянському районі – 32 випадки, найменше спостерігалося в Дарницькому, Дніпровському та Оболонському районах – по 15 випадків.

«За 24-25 жовтня інспектори виявили понад 200 випадків наявності засобів передвиборної агітації на об’єктах благоустрою. Як правило, рекламні плакати розміщувалися на стовпах та інформаційних стендах житлових будинків. При виявленні порушень інспектори вносили приписи з вимогою негайно прибрати передвиборну агітацію з об’єктів благоустрою. Загалом за вихідні інспектори внесли 210 приписів. Варто зазначити, що балансоутримувачі миттєво реагували на виявлені інспекторами порушення та усували їх», – розповів Кулеба.

Кулеба нагадав, що у вихідні для контролю за дотриманням умов «дня тиші» були залучені 25 інспекторів благоустрою. Їхньою задачею було також контролювати санітарно-технічний стан прилеглих до виборчих дільниць територій.

Нагадаємо, згідно з даними першого екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол «Рейтингу» свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

26 жовтня стало відомо, що за за паралельним підрахунком партії «Удар» Кличко займає перше місце на виборах київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.

За даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.