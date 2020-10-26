«Удар» оприлюднив результати паралельного підрахунку: Кличко набирає понад 50%



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І екзит-поли, і наш паралельний підрахунок показує перемогу Віталія Кличка вже в першому турі

Паралельний підрахунок голосів показує, що партія «Удар» проходить в Київраду з результатом 19,7%

Станом на зараз виборчий штаб партії «Удар Віталія Кличка» отримав трохи більше 50% мокрих протоколів голосування на виборах у столиці. Про це повідомила голова виборчого штабу Оксана Продан під час брифінгу.

«Ми сподівалися, що станом на цей час ми матимемо результати альтернативного підрахунку, який здійснює наша партія. Але, на жаль, через епідеміологічні обмеження не так швидко збираються протоколи, і ми маємо ледь більше 50% мокрих протоколів. Але разом з тим ми маємо вже 99% відсотків дільниць, які надали свою інформацію про те, хто і скільки отримав, як кандидати в мери, так і політичні сили на виборах в Києві», - сказала Продан.

За результатами альтернативного підрахунку голосів Віталій Кличко набирає понад 50% і з великою ймовірністю перемагає уже в першому турі на виборах київського міського голови.

«І екзит-поли, і наш паралельний підрахунок голосів показує, що партія «Удар» проходить в Київраду з результатом 19,7%», - повідомила Продан.

Вона зазначила, що штаб партії «Удар» бачить, що паралельний підрахунок і мокрі протоколи співпадають. «Відповідно, ми очікуємо саме таких результатів і в альтернативному підрахунку», - сказала Продан.

«І вже зараз ми можемо впевнено сказати, що кияни обрали продовження подальшого розвитку столиці на чолі з Віталієм Кличком та партією «Удар», - заявила Продан.

Вона від імені партії подякувала киянам за їхній вибір.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого, за даними опитування, проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.

Кличко заявив, що готовий провести дебати з представником партії ОПЗЖ Олександром Поповим, який згідно з екзит-полами посів друге місце на місцевих виборах у столиці.