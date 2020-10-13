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    Рекордне падіння: з початку року аеропорт «Київ» обслужив лише 600 тис. пасажирів

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    Рекордне падіння: з початку року аеропорт «Київ» обслужив лише 600 тис. пасажирів

    Кількість рейсів знизилась на понад 50% порівняно з минулим роком

    За вересень 2020 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 51,1 тис. пасажирів, що на 66,8% менше, ніж у вересні 2019 року. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 49,1 тис., на внутрішніх рейсах – 2 тис. пасажирів.

    Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

    Кількість рейсів у вересні 2020 року склала 1285 на приліт і виліт, що на 19,7% менше аналогічного періоду 2019 р. з них міжнародних рейсів – 945, внутрішніх - 340.

    Найбільш популярні міжнародні напрямки в вересні 2020 року:

    • Варшава (Польща),
    • Даламан (Туреччина),
    • Бодрум (Туреччина),
    • Лондон (Великобританія),
    • Тіват (Чорногорія),
    • Біллунн (Данія),
    • Берлін (Німеччина).

    Внутрішні рейси – Запоріжжя, Дніпро, Харків.

    Всього з початку 2020 року, за січень-вересень, Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив 600,6 тис. пасажирів, що на 70,1% менше, ніж у січні-вересні 2019 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 589,5 тис., на внутрішніх рейсах – 11,1 тис. пасажирів.

    Кількість рейсів у січні-вересні 2020 року склала 9800 на приліт і виліт, що на 53,9% менше аналогічного періоду 2019 р. з них міжнародних рейсів – 7820, внутрішніх – 1980.

    Найбільш популярні міжнародні напрямки з початку 2020 року:

    • Мінськ (Білорусь),
    • Варшава (Польща),
    • Відень (Австрія),
    • Берлін (Німеччина),
    • Лондон (Великобританія),
    • Меммінген (Німеччина),
    • Дортмунд (Німеччина).

    Внутрішні рейси – Запоріжжя, Дніпро, Одеса.

    Як повідомлялося, за підсумками вересня 2020 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 554,485 тис. пасажирів, що на 66% менше, ніж за аналогічний період минулого року (вересень 2019 року – 1,649 млн пасажирів).

    Сумарний пасажиропотік за 9 місяців поточного року склав 4,058 млн пасажирів, що на 65% менше аналогічного періоду 2019 року.

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