Рекордне падіння: з початку року аеропорт «Київ» обслужив лише 600 тис. пасажирів



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Кількість рейсів знизилась на понад 50% порівняно з минулим роком

За вересень 2020 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 51,1 тис. пасажирів, що на 66,8% менше, ніж у вересні 2019 року. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 49,1 тис., на внутрішніх рейсах – 2 тис. пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Кількість рейсів у вересні 2020 року склала 1285 на приліт і виліт, що на 19,7% менше аналогічного періоду 2019 р. з них міжнародних рейсів – 945, внутрішніх - 340.

Найбільш популярні міжнародні напрямки в вересні 2020 року:

Варшава (Польща),

Даламан (Туреччина),

Бодрум (Туреччина),

Лондон (Великобританія),

Тіват (Чорногорія),

Біллунн (Данія),

Берлін (Німеччина).

Внутрішні рейси – Запоріжжя, Дніпро, Харків.

Всього з початку 2020 року, за січень-вересень, Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив 600,6 тис. пасажирів, що на 70,1% менше, ніж у січні-вересні 2019 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 589,5 тис., на внутрішніх рейсах – 11,1 тис. пасажирів.

Кількість рейсів у січні-вересні 2020 року склала 9800 на приліт і виліт, що на 53,9% менше аналогічного періоду 2019 р. з них міжнародних рейсів – 7820, внутрішніх – 1980.

Найбільш популярні міжнародні напрямки з початку 2020 року:

Мінськ (Білорусь),

Варшава (Польща),

Відень (Австрія),

Берлін (Німеччина),

Лондон (Великобританія),

Меммінген (Німеччина),

Дортмунд (Німеччина).

Внутрішні рейси – Запоріжжя, Дніпро, Одеса.

Як повідомлялося, за підсумками вересня 2020 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 554,485 тис. пасажирів, що на 66% менше, ніж за аналогічний період минулого року (вересень 2019 року – 1,649 млн пасажирів).

Сумарний пасажиропотік за 9 місяців поточного року склав 4,058 млн пасажирів, що на 65% менше аналогічного періоду 2019 року.