Оболонь затягло димом: посеред дороги згорів автомобіль (фото)

Пожежу в мікроавтобусі ліквідували рятувальники

У четвер, 13 травня, виникла пожежа в автомобілі «Газель» на вул. Маршала Малиновського, 1 в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 09:55, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху в автомобілі «Газель» виникла пожежа. Поки водій намагався загасити пожежу, небайдужі громадяни викликали на допомогу рятувальників.

О 10:05 пожежу було локалізовано та о 10:08 ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу.

Причину пожежі встановлюватиме слідство.

Як повідомлялося, 12 травня виникло загорання спеціального вантажного автомобіля на території комунального підприємства «Київпастранс» на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі столиці.