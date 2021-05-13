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    Оболонь затягло димом: посеред дороги згорів автомобіль (фото)

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    Загорання виникло в&nbsp;мікроавтобусі &laquo;Газель&raquo;&nbsp; - Оболонь затягло димом: посеред дороги згорів автомобіль (фото)
    Загорання виникло в мікроавтобусі «Газель» 
    Фото: ДСНС

    Пожежу в мікроавтобусі ліквідували рятувальники

    У четвер, 13 травня, виникла пожежа в автомобілі «Газель» на вул. Маршала Малиновського, 1 в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 09:55, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху в автомобілі «Газель» виникла пожежа. Поки водій намагався загасити пожежу, небайдужі громадяни викликали на допомогу рятувальників.

    О 10:05 пожежу було локалізовано та о 10:08 ліквідовано.

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    Оболонь затягло димом: посеред дороги згорів автомобіль (фото)
    Оболонь затягло димом: посеред дороги згорів автомобіль (фото)
    Оболонь затягло димом: посеред дороги згорів автомобіль (фото)
    Оболонь затягло димом: посеред дороги згорів автомобіль (фото)
    Оболонь затягло димом: посеред дороги згорів автомобіль (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу.

    Причину пожежі встановлюватиме слідство.

    Як повідомлялося, 12 травня виникло загорання спеціального вантажного автомобіля на території комунального підприємства «Київпастранс» на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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