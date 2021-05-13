Вночі на Троєщині горіло кафе, рятувальники евакуювали людей

Загорання виникло у прибудові до закладу громадського харчування

Рятувальники виявили та вивели на свіже повітря трьох осіб, які не могли вийти із закладу харчування.

У ніч на четвер, 13 травня, сталася пожежа у закладі громадського харчування на просп. Володимира Маяковського, 15 у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 03:24, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули рятувальники 13 Державної пожежно-рятувальної частини. Вони встановили, що у двоповерховій металевій прибудові до закладу громадського харчування на першому поверсі сталося загоряння побутових речей і меблів. Загоряння супроводжувалось сильним задимленням, тож дим розповсюдився й на заклад громадського харчування.

Під час розвідки рятувальники виявили та вивели на свіже повітря трьох осіб, які не могли вийти із закладу харчування.

Рятувальники о 03:52 локалізували займання на площі 20 кв. м, а о 04:05 - ліквідували.

Травмованих і загиблих немає.

На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

Причина пожежі на даний момент встановлюється.

Як повідомлялося, 11 травня сталася пожежа у складському приміщенні на вул. Амосова, 9 на території ПрАТ «Біофарма» у Солом'янському районі столиці.

Також 11 травня сталася пожежа будинку на проспекті Науки, 27 у Голосіївському районі столиці. В ході ліквідації рятувальники вивели на свіже повітря 20 осіб.