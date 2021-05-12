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    У столиці згоріла спеціальна вантажівка «Київпастрансу» (фото)

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    У столиці згоріла спеціальна вантажівка «Київпастрансу» (фото)

    Загорання вантажівки виникло на території комунального підприємства

    У середу, 12 травня, виникло загорання спеціального вантажного автомобіля на території комунального підприємства «Київпастранс» на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі столиці. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 13:43, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце пригоди було направлено рятувальників 14 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла у спеціальному вантажному автомобілі марки ЗІЛ, загорання сталося у кунгу автомобіля, в якому знаходились 4 газових балони.

    О 13:55 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:04 – ліквідували.

    До гасіння пожежі було залучено три одиниці пожежної техніки та близько 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Під час пожежі ніхто не постраждав.

    Як повідомлялося, 29 квітня на проспекті Правди в Подільському районі Києва згорів пасажирський автобус №102 марки МАЗ-107.

    Теги: пожежа Київ ДСНС вантажівки рятувальники Київпастранс
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