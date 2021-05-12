Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)

Загоряння виникло в одноповерховій недіючій складській будівлі на площі 400 кв. м

Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу

У вівторок, 11 травня, сталася пожежа у складському приміщенні на вул. Амосова, 9 на території ПрАТ «Біофарма» у Солом'янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 16:59, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику. По прибуттю вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одноповерховій недіючій складській будівлі на площі 400 кв. м.

О 18:03 пожежу було локалізовано та о 18:20 ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події будо залучено 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 36 чоловік особового складу ДСНС.

Як повідомлялося, 11 травня сталася пожежа в недіючій будівлі на вул. Шолуденка, 31-А в Шевченківському районі столиці.