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    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)

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    Загоряння виникло в одноповерховій недіючій складській будівлі на площі 400 кв. м - Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)

    Загоряння виникло в одноповерховій недіючій складській будівлі на площі 400 кв. м

    Фото: ДСНС

    Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу

    У вівторок, 11 травня, сталася пожежа у складському приміщенні на вул. Амосова, 9 на території ПрАТ «Біофарма» у Солом'янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 16:59, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику. По прибуттю вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одноповерховій недіючій складській будівлі на площі 400 кв. м.

    О 18:03 пожежу було локалізовано та о 18:20 ліквідовано.

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    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади «Біофарми» (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці події будо залучено 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 36 чоловік особового складу ДСНС.

    Як повідомлялося, 11 травня сталася пожежа в недіючій будівлі на вул. Шолуденка, 31-А в Шевченківському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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