Голові скандального Окружного адмінсуду Вовку та ще трьом суддям вручили підозру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Вовк вже підозрюваний

Павла Вовка і ще трьох суддів підозрюють у втручанні в діяльність ВККС та Держбюро розслідувань

Голові Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павлу Вовку вручено повідомлення про підозру у втручанні в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та інших можливих злочинах.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

Вовка викликали у п'ятницю для вручення підозри та слідчих дій до управління спецрозслідувань Генпрокуратури. На той самий день із тією самою метою до Генпрокуратури викликали суддів ОАСК Євгена Аблова й Ігоря Погрібніченка, а також суддю Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка.

Вовк проходить як підозрюваний по справі №42014100020000046 від 25 лютого 2014 року.

О 16:30 представник прес-служби прокуратури повідомила журналістам, що усім чотирьом суддям вручили підозри.

За даними НАБУ, справа стосується можливого скоєння кримінальних правопорушень головою та деякими суддями ОАСК.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконфернції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозрущодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Читайте також: Як Окружний адмінсуд Києва призначав своїх людей в ВККС – розслідування НАБУ