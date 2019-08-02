Голові скандального Окружного адмінсуду Вовку та ще трьом суддям вручили підозру
Павла Вовка і ще трьох суддів підозрюють у втручанні в діяльність ВККС та Держбюро розслідувань
Голові Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павлу Вовку вручено повідомлення про підозру у втручанні в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та інших можливих злочинах.
Про це пише «Українська правда» з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.
Вовка викликали у п'ятницю для вручення підозри та слідчих дій до управління спецрозслідувань Генпрокуратури. На той самий день із тією самою метою до Генпрокуратури викликали суддів ОАСК Євгена Аблова й Ігоря Погрібніченка, а також суддю Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка.
Вовк проходить як підозрюваний по справі №42014100020000046 від 25 лютого 2014 року.
О 16:30 представник прес-служби прокуратури повідомила журналістам, що усім чотирьом суддям вручили підозри.
За даними НАБУ, справа стосується можливого скоєння кримінальних правопорушень головою та деякими суддями ОАСК.
Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконфернції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.
Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозрущодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.
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