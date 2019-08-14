Справа Вовка: Вища рада правосуддя розгляне клопотання ГПУ про відсторонення суддів



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Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк

Розгляд клопотань від Генпрокуратури щодо трьох суддів призначено на 20 серпня

Генеральна прокуратура просить Вищу раду правосуддя тимчасово відсторонити двох суддів Окружного адмінсуду Києва та суддю Суворовського районного суду міста Одеси, яких притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 14 серпня повідомляє пресцентр судової влади України у Facebook.

«До Вищої рада правосуддя надійшли клопотання заступника генерального прокурора про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітки від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що розгляд зазначених клопотань призначено на 20 серпня.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України найближчим часом звернеться до Вищої ради правосуддя та до суду з клопотанням про тимчасове відсторонення суддів, яким 2 серпня повідомили про підозру, від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності, а також про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як відомо, 2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва.

Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконференції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Адвокат Євген Солодко, який представляє інтереси Окружного адміністративного суду Києва, заявив, що директор НАБУ Артем Ситник і керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк могли переслідувати власні інтереси під час обшуку суду.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.