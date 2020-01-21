Схема на 4 млн грн: на Київщині судитимуть групу підприємців



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Організатором злочинної схеми виявився керівник будівельної компанії

Працівники управління стратегічних розслідувань поліції Київщини спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури області направили до суду кримінальне провадження за ст. 212 Кримінального кодексу України щодо обвинувачення організованої групи осіб за несплату податків.

Злочинна схема ухилення від оподаткування полягала у розробці цілого ланцюга купівлі-продажу новозведеного житла. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Організатором цієї схеми виявився засновник-керівник будівельної компанії. Він реалізував майнові права на квартири іншому співучаснику-посібнику.

У подальшому ці помешкання за заниженими цінами, а саме за 3,5-4,5 тисячі гривень за квадратний метр, продавались ще одному фігуранту-виконавцю.

Той, у свою чергу, ці квартири продавав кінцевому споживачу (фізичним та юридичним особам) вже по ринковій ціні.

Таким чином з 2014-го по 2017 рік зловмисники ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3,907 млн гривень шляхом заниження об’єкта оподаткування.

Трьом фігурантам справи оголошено підозру, матеріали кримінального провадження ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 ККУ з обвинувальними актами направлені до суду.