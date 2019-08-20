Вища рада правосуддя розглядає клопотання ГПУ про відсторонення Вовка і ще двох суддів



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Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк

Генпрокуратура просить тимчасово відсторонити суддів Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та Івана Шепітка

Вища рада правосуддя у вівторок, 20 серпня, розгляне на засіданні клопотання заступника генерального прокурора Сергія Кізя про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка у зв’язку з притягненням їх до кримінальної відповідальності.

Про це ідеться у проєкті порядку денного №63 засідання Вищої ради правосуддя на 20 серпня.

«Розгляд клопотання заступника генерального прокурора Сергія Кізя про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності», - ідеться в документі.

Згідно проєкту порядку денного, аналогічні клопотання розглядатимуться щодо тимчасового відсторонення судді ОАСК Ігоря Погрібніченка та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка.

Засідання розпочалося о 10-й годині.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України найближчим часом звернеться до Вищої ради правосуддя та до суду з клопотанням про тимчасове відсторонення суддів, яким 2 серпня повідомили про підозру, від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності, а також про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як відомо, 2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва.

Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконференції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Адвокат Євген Солодко, який представляє інтереси Окружного адміністративного суду Києва, заявив, що директор НАБУ Артем Ситник і керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк могли переслідувати власні інтереси під час обшуку суду.

Джерело: Укрінформ