Суд відправив до психлікарні «мінера» столичного мосту Метро



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Підозрюваний у «мінуванні» мосту Метро в Києві Олексій Белько

Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення злочину за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними

Підозрюваного у «мінуванні» мосту Метро в Києві Олексія Белька переведуть із СІЗО до психіатричного закладу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва

«Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури міста Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваному у «мінуванні» мосту Метро з тримання під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку», - йдеться у повідомленні.

Рішення суд ухвалив на засіданні 20 січня 2020 року.

Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення злочину за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За висновками лікарів, на теперішній час психічний стан останнього не змінився, у зв’язку з чим він потребує примусової госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

Нещодавно Дніпровський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою ветерану АТО Олексію Бельку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро.

Нагадаємо, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 288 тисяч гривень. Станом на 9 січня 2020 року застава не внесена.

Як відомо, Белька були готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Стало відомо, що Белько з 2014 по 2017 роки прослужив в АТО снайпером у 8-му полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його. У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків. Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.