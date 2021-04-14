СБУ проводить антитерористичні навчання ще в одній прикордонній області (фото)

Навчання проводяться в умовах максимально наближених до реальних

Cпецслужба просить жителів та гостей Херсонщини із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей

Служба безпеки України повідомила про проведення антитерористичних навчань у Херсонській області. У повідомленні йдеться, що вони «масштабні та багатоетапні».

«Під час тренувальних заходів особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованою територією Криму», – йдеться у повідомленні Служби.

У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних сил, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Держслужби спеціального транспорту.

Заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних.

«У ході відпрацювання тренувальних завдань під посиленим контролем і охороною перебувають стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Херсонщини. Насамперед це стосується морських портів, об’єктів енергопостачання, аеропорту, мостів та газовидобувних веж, – розповіли в СБУ.

«Учасники навчань здійснюють спільні режимно-обмежувальні заходи у морських прибережних населених пунктах регіону. Тренування проводяться у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини», – наголосили у спецслужбі та попросили із розумінням поставитися мешканців Херсонщини і гостей області до можливих тимчасових незручностей.

Напередодні СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання біля кордону з Росією. Навчання проводяться у Харківській області.