Смурфики, Губка Боб, баранчик Шон: герої мультиків захоплять парк у Києві

У парку зараз встановлюють конструкції, довкола яких розставлять казкових персонажів та висадять квіти

Цього року тематика квіткових композицій у парку «Перемога» буде створена за мотивами мультфільмів

У парку «Перемога» у Дніпровському районі до Дня Києва з’являться смурфики, Губка Боб та інші персонажі мультфільмів. Зараз триває монтаж конструкцій для виставки квітів, яку традиційно проводять у Дніпровському районі.

Як розповів «Вечірньому Києву» директор КП УЗН Дніпровського району Євген Ковшун, зараз встановлюють конструкції, довкола яких розставлять казкових персонажів та висадять квіти.

«Цього року ми продовжуємо традицію «дитячих» квіткових виставок. Цьогоріч вирішили відтворити героїв таких мультиків «Смурфики», «Губка Боб», «Баранчик Шон», «Октонавтів» та Angry Birds», – сказав Ковшун.

До 25 травня готують дві експозиції. Клумбу Губки Боба, де буде сам цей персонаж, його друг Партік та облаштують хатинку Боба. Також встановлять смурфиків. Цікаво, що дві з чотирьох фігур Євген Ковшун придбав за власні кошти.

«Півтораметрові, дерев’яні фігури смурфиків ми замовляли у лісництві на Закарпатті. Папу Смерфа, Пекаря та інших пофарбуємо уже у себе на підприємстві. Плануємо встановити їх таким чином, щоб можна було зручно фотографуватися», – поділився керівник Дніпровського зеленбуду.

Він наголосив, що комунальники врахували досвід минулої виставки, коли люди трохи потопталися по траві і квітах, щоб підійти до фігур і зробити селфі. Тож тепер усі елементи розмістять таким чином, щоб було зручно киянам. Для найменших діток створять персонажів із мультиків «Баранчик Шон» та популярного серед малюків від одного до трьох років мультика «Октанавти».

До слова, підготовку до виставки у парку «Перемога» почали ще три місяці тому – висадили квіти на розсаду. Цього року використають квітів не менше, ніж торік – понад 50 тисяч.

«Виставку відкриємо на День Києва. І впродовж літа будемо оновлювати сезонними квітами. Фігури ж стоятимуть до глибокої осені, а потім, можливо, вони «пропишуться» на інших клумбах району», – зазначив Ковшун.

Він зауважив, що виставка квітів у парку «Перемога» є магнітом для мешканців усієї столиці та туристів і гарною підтримкою для місцевого малого бізнесу: кав’ярень, магазинчиків, пунктів прокату.