Київ шукає спеціаліста для догляду за Сквером Небесної сотні

Київрада ініціює передачу Скверу Небесної сотні в комунальну власність

Поки Сквер Небесної сотні не передали в комунальну власність громади Києва необхідно забезпечити належні умови для його функціонування. Про це розповіла координаторка створення скверу, депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба у мережі Facebook.

За її словами, наразі йде пошук спеціаліста, який доглядатиме за сквером до того часу, коли земельну ділянку передадуть на баланс КО «Київзеленбуд».

Нагадаємо, голова громадської організації «Місто-сад», депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба стала ініціаторкою проєкту рішення, який передбачає передачу земельної ділянки на баланс «Київзеленбуду». Співавтори документу – міський голова Віталій Кличко та заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Передача Скверу Небесної сотні у комунальну власність ініційована з метою завершення благоустрою скверу, встановлення освітлення, налагодження системи прибирання та поливу.

Постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування вже підтримала відповідний проєкт рішенням від 28 квітня. Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політик підтримала ініціативу 29 квітня. На черзі – винесення цього питання на розгляд депутатів Київської міської ради під час пленарного засідання.

Та поки сквер не передали до комунальної власності, необхідно налагодити систему догляду за ним. Для цього потрібен садівник, який систематично працюватиме на ділянці протягом п’яти місяців.

«Ми будемо фандрейзити – збирати гроші на утримання скверу поки він не знаходиться на балансі КО «Київзеленбуд». Потрібна людина, яка протягом п’яти місяців буде доглядати за зеленою зоною – поливатиме насадження, скошуватиме траву, буде присутньою під час проведення заходів на території «Скверу Небесної сотні», — розповіла депутатка і уточнила, що садівник має бути ФОП.

Сквер Небесної сотні було створено у 2014 році силами волонтерів. З того часу він існує як сучасний та динамічний публічний простір. Створення скверу стало стимулом для реалізації подібних проєктів в Києві та по всій Україні.

Всесвітньо відомий португальський митець Алешандре Фарту aka Vhils створив у сквері масштабний портрет Сергія Нігояна. А у 2016 році Сквер Небесної сотні вперше в Україні та Східній Європі отримав найпрестижнішу нагороду Європейського конкурсу публічних просторів «Європейська нагорода за урбаністичний публічний простір».

За результатами судових процесів земельну ділянку площею 0,2549 га, де розташовується сквер, вдалось повернути у державну власність. Боротьба супроводжувалась значним суспільним резонансом та спільними діями територіальної громади міста Києва, виконавчої влади та київського міського голови.