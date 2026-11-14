Обшуки в одного із заступників прокурора Києва: перші подробиці

15 грудня 2025 року Сергій Ходаківський був призначений на посаду керівника Київської міської прокуратур

Обшуки проводить Офіс генпрокурора спільно з ДБР

В одного із заступників прокурора Києва проводяться невідкладні обшуки. Відповідну інформацію «Главкому» підтвердила начальниця управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

Обшуки проводить генеральна інспекція Офісу генпрокурора спільно зі співробітниками ДБР.

Зауважимо, що 15 грудня 2025 року Сергій Ходаківський був призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури. Він роботу в органах прокуратури розпочав у 2012 році у Переяслав-Хмельницькій міжрайонній прокуратурі.

Згодом обіймав посади слідчого, прокурора прокуратури Деснянського району міста Києва, слідчого в особливо важливих справах, прокурора прокуратури міста Києва. Працював заступником керівника Київської місцевої прокуратури №7, першим заступником керівника цієї прокуратури, керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва, першим заступником керівника Київської міської прокуратури.