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Обшуки в одного із заступників прокурора Києва: перші подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обшуки в одного із заступників прокурора Києва: перші подробиці
15 грудня 2025 року Сергій Ходаківський був призначений на посаду керівника Київської міської прокуратур
фото: Київська міська прокуратура

Обшуки проводить Офіс генпрокурора спільно з ДБР

В одного із заступників прокурора Києва проводяться невідкладні обшуки. Відповідну інформацію «Главкому» підтвердила начальниця управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

Обшуки проводить генеральна інспекція Офісу генпрокурора спільно зі співробітниками ДБР.

Зауважимо, що 15 грудня 2025 року Сергій Ходаківський був призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури. Він роботу в органах прокуратури розпочав у 2012 році у Переяслав-Хмельницькій  міжрайонній прокуратурі.

Згодом обіймав посади слідчого, прокурора прокуратури Деснянського району міста Києва, слідчого в особливо важливих справах, прокурора прокуратури міста Києва. Працював заступником керівника Київської місцевої прокуратури №7, першим заступником керівника цієї прокуратури, керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва, першим заступником керівника Київської міської прокуратури.

Теги: Офіс Генерального прокурора Київ прокурор обшук

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