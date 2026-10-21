Київ повернувся до графіків відключень: ситуацію в енергетиці стабілізовано

В усіх районах столиці електропостачання обмежують за графіками

Енергетики закликають киян і надалі ощадливо споживати електроенергію

Ситуацію в енергосистемі столиці після ворожих обстрілів вдалося стабілізувати. Київ повертається від аварійних до планових стабілізаційних графіків відключень світла, інформує «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Дізнатися про час застосування та тривалість відключень за вашою адресою можна через зручні онлайн-сервіси:

ДТЕК Київські електромережі: у чат-боті (Viber/Telegram), на офіційному сайті або через застосунок «Київ Цифровий»;

Yasno: на офіційному сайті постачальника або в мобільному застосунку Yasno Mobile.

Енергетики закликають киян і надалі ощадливо споживати електроенергію, аби допомагати утримувати баланс в енергосистемі.

Нагадаємо, у Києві в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів застосовували екстрені відключення електроенергії. Відповідне рішення було ухвалене за командою «Укренерго». В інших районах столиці електропостачання обмежують за графіками.

Вранці 21 жовтня російські безпілотники атакували Київ. Унаслідок атаки зафіксували влучання та падіння дронів у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці.

Зокрема, у Святошинському районі російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок. Після удару в будівлі виникла пожежа. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Крім того, у Святошинському районі розгорнули спеціальний штаб для підтримки мешканців пошкодженого житлового будинку. Його створили для надання допомоги людям, які постраждали внаслідок російського удару.