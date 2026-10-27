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Коли буде відновлено роботу пошкодженого РФ Південного мосту в Києві: коментар влади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Коли буде відновлено роботу пошкодженого РФ Південного мосту в Києві: коментар влади
Демонтаж колій, пошкоджених вибухом на Південному мосту
фото: Big Kyiv

За словами мера Києва, Південний міст зазнав значних пошкоджень 

Точних термінів відновлення руху Південним мостом у столиці наразі немає. На місці працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань споруди та об'єктів інфраструктури. Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації (КМВА) Катерина Поп, інформує «Главком»

«Наразі ще рано говорити про терміни відновлення, оскільки експерти на місцях оцінюють стан споруди для безпеки руху транспортних засобів. Також оцінюють пошкодження метрополітену», – зазначила речниця КМВА.

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Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Києві за ніч вдалося відновити рух метрополітену після російської атаки. Проте сам Південний міст зазнав значних пошкоджень.

Вирва на Південному мосту після ворожої атаки 27 жовтня 2026 року
Вирва на Південному мосту після ворожої атаки 27 жовтня 2026 року
фото: Big Kyiv

За словами мера, на зеленій лінії метрополітену внаслідок обстрілу було пошкоджено рейки та кабелі. Ремонтні бригади працювали безперервно всю ніч і встигли запустити поїзди до початку роботи підземки.

Водночас на самому Південному мосту пошкоджено конструкції та лінію метрополітену. Обстеження об'єкта тривають, а остаточні терміни ремонту фахівці планують уточнити до кінця доби.

Аби забезпечити належне сполучення між правим та лівим берегами Дніпра на час обмежень, міська влада вже запустила додаткові автобусні маршрути.

Люди долають пішки пошкоджений Південний міст
Люди долають пішки пошкоджений Південний міст
фото: Big Kyiv

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

Теги: обстріл міст метро Київ

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