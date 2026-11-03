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Київводоканал продовжує працювати над відновленням водопостачання після знеструмлення

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Київводоканал продовжує працювати над відновленням водопостачання після знеструмлення
У Києві тимчасово відсутнє водопостачання
фото з відкритих джерел

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують працювати над усуненням наслідків знеструмлення

Спеціалісти Київводоканалу разом із бригадами енергетиків усувають наслідки відключення світла, аби якнайшвидше повернути воду в домівки мешканців столиці. Про це повідомили в компанії, передає «Главком».

У компанії зауважили, що подача води відновиться не одразу після повернення електроенергії: для повноцінного запуску обладнання, наповнення мереж та вирівнювання тиску в системі потрібен додатковий час.

Слідкувати за перебігом робіт і поточним станом мереж закликають через офіційні джерела міської влади та водоканалу.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу. 

У зв’язку з цим наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє.

«Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання столиці. Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізації тиску», – зазначають у Київводоканалі.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.

Теги: водопостачання відключення відключення світла Київ

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