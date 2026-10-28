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Вирвав жмут волосся: у Києві п’яний підліток напав на лікарку «швидкої»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вирвав жмут волосся: у Києві п’яний підліток напав на лікарку «швидкої»
У руці пацієнта – вирване волосся лікарки, яка приїхала надати йому допомогу
фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва

«Швидку» викликала мати підлітка через підозру на наркотичне отруєння

У Дніпровському районі столиці 17-річний хлопець під час огляду в автомобілі екстреної медичної допомоги напав на лікарку. Це вже дев’ятий випадок нападу на медиків у Києві від початку цього року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва».

Бригада «швидкої» прибула на виклик, який надійшов від матері підлітка – жінка повідомила про підозру на отруєння наркотичною речовиною.

Під час огляду в кареті «швидкої» пацієнт, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, раптово вчинив напад на лікарку з медицини невідкладних станів. Нападник вирвав у неї жмут волосся та спробував завдати удару в скроню – медик встигла прикритися рукою.

На крик про допомогу відреагували працівники охорони сусіднього житлового комплексу. Вони відчинили двері спецавтомобіля та допомогли зупинити молодика. На місце події викликали поліцію, лікарка написала заяву про злочин.

У Центрі екстреної медичної допомоги наголосили, що подібні випадки стають систематичними, а працівники змушені захищатися від тих, кому приїжджають допомогти.

Медики вкотре звернулися до народних депутатів із закликом невідкладно ухвалити законопроєкт №10221 щодо посилення кримінальної відповідальності за напади на медичних працівників під час виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, у столиці нетверезий чоловік вчинив напад на бригаду екстреної медичної допомоги, яка приїхала надати йому допомогу. У результаті екстрений медичний технік отримав травми обличчя, голови та грудної клітини. Інцидент стався під час виклику до травмованого чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Через його агресивну поведінку на місце одразу викликали патрульну поліцію.

Теги: законопроєкт медик злочин напад Київ

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