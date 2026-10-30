Джейме Ланністер з «Гри престолів» прийшов на допомогу ветерану на виставі у Києві (відео)

Ніколай Костер-Вальдау відвідав моновиставу ветерана-актора з Херсона

Голлівудський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера у серіалі «Гра престолів», вразив українців неочікуваною допомогою ветерану-актору під час вистави. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео Інни Гордеєвої в Instagram.

Так, під час свого візиту до України Ніколай Костер-Вальдау відвідав моновиставу «Одноденний герой», яка відбулася у Театрі «Сузір’я» в Києві в рамках заходу Програми розвитку ООН. Автором й виконавцем моновистави є актор театру Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, ветеран Володимир Тука.

Під час виступу Ніколай Костер-Вальдау допоміг актору застібнути його костюм. У відповідь українець декілька разів подякував зірці та продовжив грати. Водночас у мережі під відео із цим моментом українці оцінили вчинок іноземця. Користувачі підкреслили простоту та людяність актора. Українці назвали Костер-Вальдау «голлівудським асистентом».

«О, Джеймі Ланністер допомагає Брону з Чорноводної», – написав користувач із відсилкою на серіал «Гра престолів».

«Це так неймовірно».

«Ще з першого сезону вважаю «чармінга» еталоном чоловічої краси. Пробачте, любителі Джона Сноу», – додала ще одна користувачка.

Ніколай Костер-Вальдау та ветеран Володимир Тука фото: Іnstagram.com/2kvolodymyr

Згодом Володимир Тука також поділився своїми враженнями від зустрічі з актором та опублікував спільне фото із ним. «Сьогодні дуже хороший день, дякую Ніколай Костер-Вальдау», – написав українець.

Нагадаємо, актор Ніколай Костер-Вальдау, який зіграв Джеймі Ланністера у серіалі «Гра престолів» приїхав до Києва, він показався на одній зі станцій метро у Києві, коли спустився у метрополітен під час повітряної тривоги. актор також встиг відвідати паб на Подолі.

Ніколай Костер-Вальдау з початку повномасштабного вторгнення підтримав Україну. Актор у квітні 2022 року долучився до ініціативи Stand Up for Ukraine. У лютому 2026 року Костер-Вальдау долучився до заходу на підтримку України, організованого Ukraine House in Denmark. Ніколай Костер-Вальдау також є почесним послом добродійності Програми розвитку ООН.