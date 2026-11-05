Опалювальний сезон у Києві: влада повідомила, коли всі будинки отримають тепло

12 листопада всі будинки столиці, за винятком тих, де є аварійні ситуації, мають бути з теплом

Запуск тепла триває в усіх районах столиці та загалом займає орієнтовно 10 днів

Усі будинки Києва, за винятком аварійних об'єктів, мають бути з теплом до 12 листопада. Водночас система водопостачання столиці працює у штатному режимі, а для підстраховки під час блекаутів у місті будують нову альтернативну генерацію. Про це під час брифінгу щодо енергозабезпечення столиці та підготовки до опалювального сезону 2026/2027 повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує «Главком».

Перебіг опалювального сезону

За словами посадовця, запуск тепла триває в усіх районах столиці та загалом займає орієнтовно 10 днів. Точний відсоток уже підключених житлових будинків міська влада оголосить сьогодні.

«Планується, що 12 листопада всі будинки столиці, за винятком тих, де є аварійні ситуації, мають бути з теплом», – зазначив Пантелеєв.

Водопостачання, 40 МВт генерації та урядові генератори

Система водопостачання Києва наразі працює в штатному режимі. Для її підтримки у разі кризових ситуацій триває будівництво резервних альтернативних електростанцій потужністю 40 МВт. Вони зможуть забезпечити подачу води під час відключень світла, хоч і не замінять повністю штатної роботи.

Як повідомив сьогодні премʼєр-міністр України Сергій Корецький, уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу. «Генератори передаємо коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією. Закликаю місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання», – закликав Корецький.

Петро Пантелеєв прокоментував передачу 10 генераторів від уряду: вони допоможуть заживити окремі елементи водопостачання, проте не зможуть повністю підстрахувати весь міський комплекс.

«На жаль, потужність усієї системи занадто велика, щоб повністю заживити її лише за допомогою генераторів», – пояснив заступник голови КМДА.

Будівництво резервної теплотраси на Теремках

На Теремках – у районі, який найбільше постраждав від ворожих обстрілів минулого року, – триває будівництво нової резервної тепломережі. У КМДА розраховують завершити всі роботи з її прокладання до кінця року, що суттєво підвищить енергостійкість мікрорайону.

700 млн грн на енергостійкість будинків

За словами Пантелеєва, у столиці продовжує діяти програма підтримки ОСББ та ЖБК. З міського бюджету вже виділено 500 млн грн – усі запити від мешканців, які надійшли, були повністю задоволені. Загалом киянам уже надано кредитів приблизно на 700 млн грн. За ці кошти жителі висоток встановлюють інвертори, акумулятори та генератори для підкачки води на верхні поверхи та роботи ліфтів під час вимкнень електроенергії. Ці заходи швидко окупаються та гарантують базовий комфорт у будинках.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко 30 жовтня повідомляв, що опалювальний сезон у житловому секторі розпочинається 2 листопада. Загалом на запуск централізованої системи теплопостачання необхідно до тижня. Рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за кілька днів до різкого зниження температури.

Для закладів соціальної сфери опалювальний сезон розпочали 16 жовтня. За заявками керівників станом на 30 жовтня були підключені до тепла майже 50% соціальних закладів: зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл.