Осінні канікули у школах Києва: які заходи заплановано для дітей та вчителів

Під час канікул важливо дбати про емоційний стан дітей, наголошують у КМДА

Заклади освіти самостійно визначають організацію освітнього процесу під час канікул, зважаючи на безпекову ситуацію та потреби учнів

Осінні канікули в закладах загальної середньої освіти Києва триватимуть із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року. У цей період столичні заклади позашкільної освіти й освітні установи підготували для дітей творчі, пізнавальні, наукові та спортивні заходи. Канікули також стануть можливістю для педагогів підвищити кваліфікацію та приділити увагу емоційному відновленню. Про це повідомдяє «Главком» із посиланням на КМДА.

Наголошується, що заклади освіти самостійно визначають організацію освітнього процесу під час канікул, зважаючи на безпекову ситуацію та потреби учнів. Батькам рекомендують стежити за повідомленнями шкіл, заздалегідь уточнювати умови участі дітей у заходах і враховувати актуальні безпекові обставини.

Для школярів у столиці підготували різноманітні заходи для змістовного проведення часу. Зокрема, до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня, Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка проводить Тиждень української писемності та мови. У програмі – мовні й літературні ініціативи, онлайн-проєкти та творчі конкурси для учнів.

Київський Палац дітей та юнацтва пропонує школярам заходи мистецького, науково-технічного, спортивного й туристсько-краєзнавчого спрямування.

Київська Мала академія наук учнівської молоді підготувала пізнавальні заходи, присвячені науці, технологіям, культурі та суспільному життю. Вони допоможуть учням розширити кругозір, розвинути дослідницькі навички й поглибити знання поза шкільною програмою.

Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання також організовує заходи для дітей під час осінніх канікул. Інформація про них публікується на сторінці центру.

Окрему увагу в період канікул приділять професійному розвитку педагогів. Із 26 до 30 жовтня Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка проводитиме очні й очно-дистанційні фахові курси та тренінги. Програма охоплює розвиток педагогічної майстерності, створення безпечного освітнього середовища, використання сучасних цифрових сервісів і підтримку емоційної стійкості. Зокрема, передбачені заходи в межах програми психоемоційного відновлення «Будьмо здорові». Після завершення навчання учасники отримають сертифікати про підвищення кваліфікації встановленого зразка. Розклад і реєстрація за посиланням.

Дізнатися про анонси заходів, запланованих містом і закладами освіти, можна також в ефірі Першого онлайн-радіо «Школа» (П.О.Р.Ш.). Слухати радіо можна онлайн і через застосунок для смартфонів на iOS та Android.

«Водночас під час канікул важливо дбати про емоційний стан дітей, підтримувати доброзичливе спілкування та давати їм можливість ділитися переживаннями. За потреби батьки можуть звернутися по допомогу до практичного психолога закладу освіти», – зазначили у КМДА.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо організації освітнього процесу під час тривалих повітряних тривог. Школи самостійно визначатимуть формат занять залежно від безпекової ситуації та можливостей укриттів. Відповідно до рішення уряду, навчальні заклади зможуть проводити уроки у звичайних класах, облаштованих укриттях або поєднувати очне навчання з дистанційним. При виборі формату враховуватимуть місткість захисних споруд та умови перебування в них.