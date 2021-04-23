Обшуки в офісі Коломойського: СБУ повідомила деталі

У СБУ підтвердили, що обшуки стосуються справи «Центренерго»

Служба безпеки України ввечері 22 квітня провела обшуки у столичному бізнес-центр «Міленіум», в якому розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського. Було вилучено електронні носії інформації та документи товариства.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, пишуть «Букви». Обшуки стосувалися справи «Центренерго».

«Служба безпеки України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу ПАТ «Центренерго» на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої зазначеним державним підприємством по цінам, які на 20-30% нижче собівартості її виробництва. На переконання слідчих, це призвело до завдання збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 млн грн», – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, 22 квітня співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження.

Речник також зазначив, що за підсумками обшуків було вилучено електронні носії інформації та документи даного товариства. Наразі тривають слідчі дії.

Журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач уточнив, що обшуки пройшли у бізнес-центрі «Міленіум», де розташовується офіс Ігоря Коломойського. Вони розпочалися напередодні о 20:30 і тривали майже до першої години ночі 23 квітня.

Коломойський в коментарі журналісту повідомив, що він не отримував жодних офіційних звернень від правоохоронців. Причин обшуків поки не знає. Сам перебуває в Дніпрі. Офіційного офісу в БЦ «Міленіум» у нього немає.

Як пише у своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко, Коломойський заздалегідь знав, що в бізнес-центрі проведуть обшуки.

«Коломойський знав про це – вони готувалися три тижні, санкцію суд дав з шостого або восьмого разу», – зазначив він.

«Центренерго» є єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. До її складу входять три теплові електростанції: Зміївська, Трипільська та Вуглегірська. Компанію намагалися приватизувати кілька разів, але безуспішно.

Влітку минулого року журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» з’ясували, що компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за півроку могли заробити більше 4 млрд гривень на продажу вугілля державній компанії «Центренерго» за завищеними цінами.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік. Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Нагадаємо, оточення Коломойського на вугільній схемі поклало до кишень 370 млн грн.

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

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