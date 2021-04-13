Україна не отримає обіцяний Зеленським інвестиційний рай через рейдерство Коломойського, – експрем’єр

Гончарук зазначив, що зараз проти Коломойського ведеться ряд розслідувань та діють санкції з боку США

Україна не стане «раєм для інвесторів», як обіцяв президент Володимир Зеленський, поки наближений до нього олігарх Ігор Коломойський рейдерськими способами знищує сектор зеленої енергетики.

Про це написав експрем’єр міністр України Олексій Гончарук у статті «Як Україна втрачає інвестиційний рай» для американського видання The National Interest.

«Заклик (Зеленського – ред.) в Давосі став наче підтвердженням тієї нової політики відкритих дверей щодо іноземних інвесторів, яку він анонсував невдовзі після свого обрання на Маріупольському інвестиційному форумі. Однак доволі мало з цих обіцянок втілилися в життя», – заявив Гончарук.

Експрем’єр навів приклад канадської компанії TIU, яка працює у сфері відновлювальної енергетики, інвестувала в Україну понад 65 млн доларів та побудувала 4 сонячні станції.

«І стала жертвою рейдерської атаки на свої активи. Гірка іронія в тому, що саме TIU Canada була серед основних спонсорів як Українського дому в Давосі, так і Маріупольського форуму, де Володимир Зеленський проголосив нову еру в українській політиці», – підкреслив Гончарук.

Він також нагадав, що в грудні 2019 року TIU Canada отримала лист від Нікопольського заводу феросплавів, що незабаром Нікопольська СЕС, яка належить канадцям, буде від'єднана від підстанції, розташованої на території заводу у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

«Однак на зустрічі з керівництвом заводу з’ясувалося, що ремонт – всього лише привід і підключати станцію назад вони не збираються. Всі подальші розмови феросплавники запропонували вести напряму зі своїми акціонерами. У березні 2020 року доступ до мережі був закритий, попри те, що українське законодавство забороняє робити це без обопільної згоди сторін», – говориться в статті.

Гончарук зазначив, що на біду канадців, головним акціонером Нікопольського заводу феросплавів є Ігор Коломойський – який підтримував Володимира Зеленського під час виборчої кампанії. А зараз проти Коломойського ведеться ряд розслідувань та діють санкції з боку США.

«Причина санкцій – «значна корупція» з боку Коломойського, коли той очолював Дніпропетровську ОДА у 2014−2015 роках. Відсутність доступу до мережі для сонячної станції означає одне – вимушену зупинку своєї генерації потужністю у 10.5 МВт. Ігор Коломойський вже встиг зустрітися з головою TIU Canada і запропонував останньому викупити в нього станцію за «чесною ціною», – сказав Гончарук.

Він зазначив, що ця історія з канадською компанією не унікальна, але найбільш показова.

Як повідомлялося, за інформацією НБУ, на фоні кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік становив 868,2 млн доларів, тоді як у 2019 році чистий приплив становив 5,86 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.