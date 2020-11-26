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    На Київщині судитимуть «чорних піарників» за виборчу антирекламу

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    Зловмисники розклеювали на білбордах одного із кандидатів агітаційні матеріали з провокуючими висловлюваннями - На Київщині судитимуть «чорних піарників» за виборчу антирекламу
    Зловмисники розклеювали на білбордах одного із кандидатів агітаційні матеріали з провокуючими висловлюваннями
    Фото: Київська обласна прокуратура

    Перед судом постануть двоє чоловіків

    Києво-Святошинська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання діяльності суб’єкта виборчого процесу, поєднаного з обманом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Слідством встановлено, що 21 жовтня поточного року 35-річний мешканець м. Київ за попередньою змовою з 29-річним мешканцем Києво-Святошинського району розмістили власну «антирекламну» інформацію на білборді з політичною рекламою одного з кандидатів Борщагівського сільського голови Бучанського району Київської області. Тим самим вони перешкодили діяльності вказаного кандидата при реалізації ним своїх прав під час участі у місцевих виборах та ввели в оману виборців.

    Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

    Як повідомлялося, у селі Софіївська Борщагівка під Києвом невідомі розклеювали на білбордах одного із кандидатів агітаційні матеріали з провокуючими висловлюваннями.

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    На Київщині судитимуть «чорних піарників» за виборчу антирекламу
    На Київщині судитимуть «чорних піарників» за виборчу антирекламу

    Поліцейські затримали двох зловмисників. В їх автівці поліція виявила залишки друкованої продукції та різноманітне приладдя.

    Також працівники поліції встановили ще декілька адрес у селі Петропавлівська Борщагівка, де були виявлені аналогічні порушення.

    Теги: прокуратура суд вибори Київщина реклама
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