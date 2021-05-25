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    Столична влада розробила інструкцію з оформлення вивісок

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    У Києві&nbsp;презентували нову методичку з оформлення вивісок - Столична влада розробила інструкцію з оформлення вивісок
    У Києві презентували нову методичку з оформлення вивісок
    Фото: КМДА

    В ілюстрованій інструкції простими словами роз’яснили підприємцям Правила оформлення вивісок

    Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації та комунальне підприємство «Київреклама» розробили та презентували нову методичку з оформлення вивісок. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

    «Інструкція буде корисною усім, хто планує оформити вивіску та розробити такий дизайн, що не суперечитиме Правилам оформлення вивісок. Приємно, що в столиці стає все більше підприємців, які підтримують естетику міста. У результаті – їм не загрожують демонтажі вивісок, а кияни безперешкодно насолоджуються красою київських будинків та вулиць», – розповів Мондриївський.

    Начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук зазначила, що публічні послуги мають бути максимально доступними і зрозумілими, та підкреслила актуальність презентованого буклету.

    «В ілюстрованій інструкції ми спробували простими словами роз’яснити підприємцям Правила оформлення вивісок. Методичка містить відповіді на найбільш актуальні питання: що можна розмістити на вивісці, а що – ні; чим розрізняються вимоги до вивісок у різних частинах міста; як правильно обрати місце на фасаді; як в один крок оформити документи та заощадити свої кошти», – додала Поліщук.

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    Нагадаємо, кожен підприємець може скористатися онлайн-сервісом щодо розміщення вивіски. У свою чергу, робочий орган протягом 10 робочих днів приймає рішення про відповідність чи невідповідність вивіски та повідомляє заявника: http://eadv.kyivcity.gov.ua.

    Теги: Київ благоустрій КМДА реклама
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    Столична влада розробила інструкцію з оформлення вивісок