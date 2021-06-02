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    Столична влада звітує, як «і вдень, і вночі» очищує Київ від реклами (відео)

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    Управління з питань реклами КМДА продемонструвало локації до і після демонтажу рекламних конструкцій - Столична влада звітує, як «і вдень, і вночі» очищує Київ від реклами (відео)
    Управління з питань реклами КМДА продемонструвало локації до і після демонтажу рекламних конструкцій
    Фото: скріншот відео

    За місяць було демонтовано близько 2 тис. конструкцій

    У травні цього року на вулицях Києва демонтовано майже 2 тисячі конструкцій, що не відповідали Правилам розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Про це повідомила начальниця Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Оксана Поліщук.

    «Демонтажі силами комунального підприємства «Київреклама» відбуваються і вдень, і вночі. Приємно, що в столиці також стає все більше підприємців, які підтримують естетику міста та після наших зауважень самостійно демонтують конструкції, які не відповідають Правилам», – розповіла Поліщук.

    За її словами, за травень 2021 року були демонтовані наступні конструкції:

    • реклама на фасаді (банер, вивіска, електронне табло, телеекран, кронштейн, щит) – 1132 од.;
    • реклама на опорі (конструкції на опорі освітлення, холдер, перетяжка над вулицею) – 165 од.;
    • штендер – 393 од.;
    • конструкція на даху – 22 од.;
    • реклама на транспорті – 17 од.;
    • наземні конструкції – 88 од.

    Нагадаємо, Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації та комунальне підприємство «Київреклама» розробили та презентували нову методичку з оформлення вивісок.

    Теги: Київ благоустрій КМДА реклама
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    Столична влада звітує, як «і вдень, і вночі» очищує Київ від реклами (відео)