Столична влада звітує, як «і вдень, і вночі» очищує Київ від реклами (відео)

Управління з питань реклами КМДА продемонструвало локації до і після демонтажу рекламних конструкцій

За місяць було демонтовано близько 2 тис. конструкцій

У травні цього року на вулицях Києва демонтовано майже 2 тисячі конструкцій, що не відповідали Правилам розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Про це повідомила начальниця Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Оксана Поліщук.

«Демонтажі силами комунального підприємства «Київреклама» відбуваються і вдень, і вночі. Приємно, що в столиці також стає все більше підприємців, які підтримують естетику міста та після наших зауважень самостійно демонтують конструкції, які не відповідають Правилам», – розповіла Поліщук.

За її словами, за травень 2021 року були демонтовані наступні конструкції:

реклама на фасаді (банер, вивіска, електронне табло, телеекран, кронштейн, щит) – 1132 од.;

реклама на опорі (конструкції на опорі освітлення, холдер, перетяжка над вулицею) – 165 од.;

штендер – 393 од.;

конструкція на даху – 22 од.;

реклама на транспорті – 17 од.;

наземні конструкції – 88 од.

Нагадаємо, Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації та комунальне підприємство «Київреклама» розробили та презентували нову методичку з оформлення вивісок.