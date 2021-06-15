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    Стало відомо, в якому місці Києва найбільше незаконної реклами

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    Найбільше було демонтовано реклами на фасадах - Стало відомо, в якому місці Києва найбільше незаконної реклами
    Найбільше було демонтовано реклами на фасадах
    Фото: Управління з питань реклами КМДА

    У столиці триває очищення від незаконної реклами

    У Києві за два робочих тижні літа демонтовано 618 рекламних конструкцій, розміщення яких не відповідало правилам. Про це повідомила начальниця Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Оксана Поліщук.

    «За незаконні рекламні конструкції, що псують естетику міста, виписано вже 33 адміністративних протоколи. Кожен із них передбачає стягнення штрафів від 800 до 1700 грн», – розповіла вона.

    Поліщук повідомила, що демонтовано наступні конструкції:

    • реклами на фасаді (вивіска, банер, електронне табло, кронштейн, лайтпостер, щит) – 438 шт.;
    • реклами на опорі (конструкція на опорі освітлення, холдер) – 23 шт.;
    • штендери – 126 шт.;
    • конструкції на даху – 6 шт.;
    • наземні конструкції (тумба, щит) – 25 шт.

    «Найбільшу кількість незаконної реклами співробітники «Київреклами» демонтували в одному з найкрасивіших районів нашого міста – на Подолі, а саме на Контрактовій площі», – додала Поліщук.

    Як повідомлялося, у травні цього року на вулицях Києва демонтовано майже 2 тисячі конструкцій.

    Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації та комунальне підприємство «Київреклама» розробили та презентували нову методичку з оформлення вивісок.

    Теги: Київ благоустрій КМДА реклама
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    Стало відомо, в якому місці Києва найбільше незаконної реклами