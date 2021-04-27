Суд повернув громаді Києва приміщення садочка на Печерську

Приміщення дитячого садка на Печерську використовуватимуть за призначенням

Суд зобов`язав громадську організацію звільнити незаконно займане приміщення дитячого садочка

Печерська окружна прокуратура Києва у судовому порядку повернула у власність столичної громади приміщення дошкільного навчального закладу, розташованого по вул. Інститутській, вартістю понад 15 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що на території Печерського району Києва протягом 12 років частину приміщень дитячого садочку незаконно без жодних правових підстав займала громадська організація.

Незаконне використання вказаного майна негативно впливає на діяльність дитячих навчальних закладів та установ системи освіти Печерського району Києва, що є порушенням прав дітей.

З метою відновлення порушених прав дитячого закладу Печерська окружна прокуратура звернулась до суду з позовною заявою.

Господарський суд Києва погодився з доводами прокурора та своїм рішенням задовольнив позов окружної прокуратури та зобов`язав громадську організацію звільнити незаконно займане приміщення дошкільного навчального закладу.

До слова, столична влада вводить значні зміни у фінансування дитячих садочків.

Наразі столичні дитячі садки фінансуються з міського бюджету, який формується з податків киян, і водночас чверть діток у дошкільних закладах освіти не мають київської прописки.

Загалом фінансування дошкільної освіти у 2021 році заплановане на рівні 6,2 млрд грн.