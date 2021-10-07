Ремонт лінії швидкісного трамвая на Борщагівці показали з висоти пташиного польоту (фото)

Мешканці Борщагівки скаржаться на транспортний колапс через тривалий ремонт трамвайної лінії

На Борщагівській лінії швидкісного трамвая досі тривають ремонтні роботи. Роботи ведуть на маршруті №1 – «Станція «Старовокзальна» – Михайлівська Борщагівка». Про це повідомляється на сторінці спільноти «Борщагівка» у Facebook.

Оприлюднені фото ремонтних робіт, зняті з квадрокоптера.

«Велике будівництво великої злітно-посадкової смуги 1-го трамвая – в розпалі!» – написав автор фото Андрій Сівцев.

Мешканці Борщагівки скаржаться на транспортний колапс через тривалий ремонт трамвайної лінії. «Траншея в серці ця ваша «злітна смуга»! Південна Борщагівка знекровлена... Автобуси ходять огидно, то немає зовсім, то парами, трійками», – написала в коментарі під дописом киянка Світлана Єлманова.

Також мешканці Борщагівки здивовані, чому цей ремонт не зробили, коли відбувався капітальний ремонт Індустріального мосту та рух швидкісного трамвая було закрито від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».

Нагадаємо, рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри» було закрито з 2 червня. Це пов’язано із капітальним ремонтом вулиці Борщагівської у Солом’янському районі.

З 12 серпня відновився рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна».

Схеми руху трамвайних маршрутів №№ 1, 3 і тимчасового автобусного маршруту № 2-Т залишаються незмінними:

маршрут №1 – «Станція «Старовокзальна» – Михайлівська Борщагівка»;

маршрут №3 – «Станція «Старовокзальна» – станція «Ромена Роллана»;

тимчасовий автобусний маршрут №2-Т – «Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога».

У зв’язку з проведенням капітального ремонту трамваї проходять станцію «Індустріальну» транзитом, без зупинки для посадки та висадки пасажирів.

До слова, мешканці Києва, що проживають поряд поблизу станції Борщагівської лінії швидкісного трамвая «Бульв. Кольцова», скаржаться на шум і скрегіт трамвайних колій. З цього приводу вони неодноразово писали листи та скарги до комунального підприємства «Київпастранс». І комунальники знайшли «високотехнологічне рішення»: працівниця «Київпастрансу» вручну змащує рейки якимось мастилом.