«Одружили, не спитавши». Кулеба запевняє, що не мітить у крісло Кличка

Олексій Кулеба поки що не планує йти з посади першого заступника голови КМДА

ЗМІ назвали претендента на посаду голови КМДА у разі ухвалення скандального закону про столицю

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба спростував поширену у ЗМІ інформацію про те, що він може зайняти посаду голови КМДА у разі ухвалення Верховною Радою України скандального закону про столицю. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Як кажуть, одружили, не спитавши», – пожартував Кулеба, зазначивши, що для нього «стало повною несподіванкою» багато повідомлень про призначення на нову посаду.

У зв’язку з цим він повідомив: «Перебуваю на робочому місці в Київська міська державна адміністрація – КМДА, виконую завдання, поставлені мером столиці Віталієм Володимировичем Кличком. Розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було. Якщо кудись зберусь, то обов'язково тут, у фейсбуці, усім повідомлю».

Скріншот із допису Олексія Кулеби у Facebook

12 січня кілька ЗМІ поширили інформацію про те, хто претендує змінити Віталія Кличка на посаді голови КМДА у випадку ухвалення закону про столицю. Головним претендентом на посаду голови КМДА називають Кулебу.

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада України планувала розглянути законопроєкт «Про столицю», за яким міський голова Києва, зберігаючи посаду мера, буде позбавлений очільництва Київською міською адміністрацією. Проте, опозиція заблокувала розгляд законопроєкту про столицю за спеціальною скороченою процедурою.

Мер Києва Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

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