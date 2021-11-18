Нардепи заблокували розгляд законопроєкту про столицю за спецпроцедурою

Рада відклала розгляд питань за спецпроцедурою

У Верховній Раді опозиція заблокувала розгляд законопроєкту про столицю за спеціальною скороченою процедурою.

Так, під час розгляду законопроєкту №4298, який вносить зміни до закону «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів щодо реформування територіальної організації виконавчої влади та на якому базується законопроєкт про столицю, опозиція заблокувала президію Верховної Ради.

Депутати обурились через те, що їм вчасно не надали порівняльні таблички щодо проєкту закону. Через це вони заявили, що не хочуть аби зараз голосували за спрощеною процедурою.

У зв’язку із блокуванням голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву та запросив до себе керівників фракцій.

Після перерви Стефанчук повідомив, що фракції дійшли згоди щодо розгляду законопроєкту.

«Зараз ми поки тимчасово відкладаємо розгляд питань, пов’язаних зі спецпроцедурою. Натомість всі фракції і групи сьогодні за пів години подадуть кількість поправок, які вони будуть ставити по цих двох законопроєктах, щоб ми зняли питання спаму», – сказав він.

Після цього спікер оголосив, що Рада переходить до розгляду інших питань.

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт «Про місто Київ – столицю України».

Відомо, що «слуги» хочуть ухвалити закон про столицю в авральному режимі.

18 листопада Київська міська рада звернулася до президента України, Верховної Ради України щодо ситуації навколо законопроєкту «Про місто Київ – столицю України». Вона вимагає направити законопроєкт «Про місто Київ – столицю України» на широке громадське обговорення та проведення консультацій.

20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

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