«Слуги» розповіли, чи «світить» Тищенку посада голови КМДА

Данило Гетманцев сумнівається, що цього тижня буде проголосовано скандальний закон про столицю

Голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев на брифінгу після засідання фракції прокоментував повідомлення про те, що його колегу по фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка можуть призначити головою Київської міської державної адміністрації у разі ухвалення закону про столицю. Про це повідомляє «Гордон».

«Щодо Миколи Тищенка – я вважаю, що не все ще зроблено на тій ниві, де він працює зараз. Мені особисто дуже шкода відпускати такого народного депутата на іншу роботу», – сказав Гетманцев, зазначивши, що це «лише його особиста думка».

Сам Тищенко не підтверджував та не спростовував інформації про його можливе призначення у КМДА.

За інформацією Гетманцева, питання про кандидатів на посаду голови КМДА поки що не розглядають і не обговорюють. «І це правильно, тому що рано обговорювати будь-які питання щодо цього, поки не проголосовано закон. У мене є сумніви, що він буде проголосований цього тижня, я не виключаю, що його буде проголосовано останнього пленарного тижня цього року», – додав нардеп.

Він сказав, що «загалом підтримує» ініціативу і вважає правильним поділ посад мера та голови КМДА.

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада України планувала розглянути законопроєкт «Про столицю», за яким міський голова Києва, зберігаючи посаду мера, буде позбавлений очільництва Київською міською адміністрацією. Проте, опозиція заблокувала розгляд законопроєкту про столицю за спеціальною скороченою процедурою.

У підсумку Верховна Рада України відклала законопроєкт до наступного пленарного тижня.

Мер Києва Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

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