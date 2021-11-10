Кличко обіцяє «залучити зовнішній чинник», якщо Банкова забере в нього посаду

Кличко попереджає про небезпеку двовладдя в Києві

Мер Києва Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду. Про це він сказав в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

«Є ст. 140 та 146 Конституції України, де прописано, що обраного киянами київського міського голову мають призначити головою Київської міської адміністрації. Тобто якщо знімають, це порушення Конституції – головного закону України. А президент – не забуватимемо – гарант Конституції. Тож, насправді я сподіваюся, що таких речей не відбуватиметься», – сказав Кличко.

Мер наголосив, що сподівається на грамотних юристів у команді президента, які підказали йому, «що цього не можна робити».

Водночас, за словами Кличка, керівництво держави розглядає кілька варіантів усунення його з посади: якщо план звільнення «вольовим рішенням» президента не проходить, то зробити це спробують за допомогою парламенту. «Зараз збираються проводити закон про столицю, який нібито дасть змогу (звільнити. Кличка. – Ред.)… Але він також порушуватиме статтю Конституції. Тобто вже не президент буде (звільняти. – Ред.), а хочуть зробити через парламент. Під виглядом децентралізації, реформ тощо», – розповів Кличко.

На його думку, призначення на посаду голови КМДА іншої людини може призвести до двовладдя у місті. «Можете собі уявити: коли два водії в одній машині, яка рухається, починають смикати за кермо: один – в один, інший – в інший бік... Є дуже велика небезпека, що ця машина далеко не проїде. До першого перехрестя. І закінчитися може трагічно. Це може порушити систему управління у місті», – вважає Кличко.

Мер Києва наголосив, що, якщо його раптом усунуть із посади голови КМДА, «здаватися в жодному разі не буде» і «однозначно боротиметься». «Буду всіма своїми методами, силами доводити неправоту. Можливостей у мене досить багато. Із залученням і зовнішнього чинника… Якщо ми задекларували європейський напрям розвитку, якщо ми задекларували напрям до Європи і ми хочемо бути європейською країною, європейським містом, то маємо бути європейські стандарти. А руйнація місцевого самоврядування, яке є базисом демократії, я вважаю, – це дуже грубе порушення. І в цьому разі я боротимуся. Якщо хтось думає, що Кличко опустить руки, вони помиляються», – заявив міський голова.

На його думку, на Банковій розробляють усі ці сценарії, оскільки дуже хочуть керувати столицею. «Є старе прислів'я: ще, по-моєму, Наполеон сказав: «Хто володіє Парижем, володіє Францією». У цьому разі величезне бажання керувати столицею. Ну, були вибори місцеві, і представник «Слуги народу» брав участь у цих виборах. По-моєму, п'яте місце посів. Шанс був... Але кияни не довірили, не надали такого права», – сказав він.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.

За інформацією «Главкома», мер пробув на Банковій майже дві години. Запрошенню передував ряд тактичних кроків з обох сторін. Як кажуть джерела «Главкома», сторони домовилися припинити гостру фазу протистояння і навіть проговорили можливу корекцію законопроєкту про столицю під час проходження другого читання у Верховній Раді.

Меру залишать господарські функції у столиці, виконавчий орган перейменують у магістрат, а нова структура, яка називатиметься КМДА, – матиме наглядову функцію за законністю прийнятих мером і Київрадою рішень.

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