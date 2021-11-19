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    Яка жінка може стати мером Києва? Геращенко назвала кандидаток (фото)

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    Народні депутатки від &laquo;Європейської солідарності&raquo; Вікторія Сюмар, Ірина Фріз, Марія Іонова, Іванна Клімпуш-Цинцадзе, Ніна Южаніна та Ірина Геращенко в центрі Києва - Яка жінка може стати мером Києва? Геращенко назвала кандидаток (фото)
    Народні депутатки від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар, Ірина Фріз, Марія Іонова, Іванна Клімпуш-Цинцадзе, Ніна Южаніна та Ірина Геращенко в центрі Києва
    фото: Ірина Геращенко/Facebook

    Нардепи від «Європейської солідарності» відстоюють право киян самим обирати владу міста

    Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко не виключає, що колись мером столиці може стати жінка. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи перипетії у Верховній Раді навколо законопроєкту про столицю.

    «Як тебе не любити, Києве мій! Сьогодні в парламенті відстояли розгляд законопроєктів про столицю і місцеві адміністрації за повною процедурою, а не по бєспрєдєлу. Тепер будемо боротися за наші поправки, які зберігають місцеве самоврядування і право киян самим обирати свою владу», – зазначила Геращенко.

    Депутатка додала, жартома: «І якщо в Києві колись і буде мер-жінка, то, не виключаю, хтось з цього чудового товариства».

    На оприлюднених нею світлинах нардепки від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар, Ірина Фріз, Марія Іонова, Іванна Клімпуш-Цинцадзе, Ніна Южаніна і сама Геращенко.

    Нардепки від «Європейської солідарності» Фото: Ірина Геращенко/Facebook
    Нардепки від «Європейської солідарності» Фото: Ірина Геращенко/Facebook

    Нагадаємо, у четвер, 18 листопада, Верховна Рада України планувала розглянути законопроєкт «Про столицю», за яким міський голова Києва, зберігаючи посаду мера, буде позбавлений очільництва Київською міською адміністрацією. Проте, опозиція заблокувала розгляд законопроєкту про столицю за спеціальною скороченою процедурою.

    У підсумку Верховна Рада України відклала законопроєкт до наступного пленарного тижня.

    Як відомо, восени 2020 року на посаду мера Києва балотувалася нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук. Вона програла вибори, опинившись лише на четвертому місці з 8% голосів. Але її виборча компанія серед кандидатів на пост мера столиці була найдорожчою. На неї витратили за офіційними даними щонайменше 22 млн грн. Одіозний народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив, що його політсила «просрала Київ».

    Під час виборчої кампанії Верещук прославилася «польотами» з парасолькою над Києвом. Після цього Верещук стала героїнею фотожаб. А передвиборчого ролика з «польотом» після цього так і не оприлюднили.

    Теги: Верховна Рада Європейська солідарність Київ Ірина Геращенко мер столиця
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    Яка жінка може стати мером Києва? Геращенко назвала кандидаток (фото)