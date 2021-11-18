Законопроєкт про столицю. Банкова має намір «наглядати» за Києвом, а Кличко прогнозує хаос

Кличко наголошує, що законопроєкт про столицю суперечить низці норм Конституції та рішенням Конституційного суду

У четвер, 18 листопада, Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт «Про столицю».

Якщо народні депутати підтримають законодавчу ініціативу, то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону, пише «Чесно».

В усіх інших містах і раду, і виконавчий комітет очолює одна особа – обраний громадою міський голова, а не призначенець центральної влади.

Конституційний Суд України ще 2003 року дав роз'яснення, що головою Київської міської ради та КМДА має бути одна й та сама особа.

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що у разі ухвалення закону в останній редакції, він буде оскаржувати прийняте рішення як неконституційне.

«Я знаю, що в деяких кабінетах мислять образами, а не законами. Тому наведу образний приклад. У міста не може бути два керівники. Це як два водії за кермом. Або дві господині на кухні. Розділення посад на міського голову та голову КМДА принесе хаос в управління Києвом. Якщо юридичною мовою, то цей законопроєкт суперечить низці норм Конституції та рішенням Конституційного суду. Його ухвалення не буде сприйнято ані в Україні, ані в Європі. Незрозуміло, навіщо такий поспіх? За два роки, що законопроєкт пролежав у Комітеті Ради, можна було вже й з європейцями узгодити, й якісно опрацювати його до другого читання, й з депутатами Київради та громадськістю обговорити», – сказав «Чесно» Кличко.

Мер вважає, що влада проштовхує поспіхом цей закон, аргументуючи, що це – продовження реформи децентралізації. Децентралізація – успішна реформа, яка проводилась у тісному партнерстві з європейськими колегами, було вивчено кращі європейські практики.

«Я з власної ініціативи надіслав проєкт закону до Венеційської комісії. За попередніми висновками зауважень дуже багато – і це до ґрунтовного постатейного вивчення. Чекаємо на повний висновок», – додає мер.

За словами віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, голова КМДА координуватиме роботу центральних органів виконавчої влади на місцях та «дбайливо наглядатиме», що передбачає Європейська хартія місцевого самоврядування.

«Дбайливий нагляд означає, що жодні рішення не зупиняються, не призупиняються, а голова КМДА, призначений президентом за поданням Кабміну, дбайливо вказуватиме місцевій владі на чолі з законно обраним мером на недоліки в розробці тих актів, які розроблятиме Київрада та виконком. Це нормальна практика. Це ті самі префекти, до яких ми йдемо», – наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт «Про місто Київ – столицю України».

Відомо, що «слуги» хочуть ухвалити закон про столицю в авральному режимі.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.

За інформацією «Главкома», мер пробув на Банковій майже дві години. Запрошенню передував ряд тактичних кроків з обох сторін. Як кажуть джерела «Главкома», сторони домовилися припинити гостру фазу протистояння і навіть проговорили можливу корекцію законопроєкту про столицю під час проходження другого читання у Верховній Раді. Меру залишать господарські функції у столиці, виконавчий орган перейменують у магістрат, а нова структура, яка називатиметься КМДА, – матиме наглядову функцію за законністю прийнятих мером і Київрадою рішень.

Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

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