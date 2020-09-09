Коронавірус не відступає: Covid-19 виявлено ще у 310 киян



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Захворювання на Covid-19 виявляється лабораторними дослідженнями

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли чотири людини

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 310 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15821 випадків захворювання на Covid-19.

За попередню добу у столиці було виявлено 235 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 4910 людей (за добу 84), померли 250 осіб (за добу 4).

У Київській області зафіксовано 6459 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 89 осіб. За попередню добу збільшення складало 92 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4313 осіб (за добу 78), померли 122 людини (за добу 5).

Загалом в Україні підтверджено 143030 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 8 вересня зафіксовано ще 2551 хворий на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 8 вересня у Києві було підтверджено 15511 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 235 осіб.

У Київській області було зафіксовано 6370 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 92 особи.