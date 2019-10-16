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    Власник пентхаузу в Києві заборгував за опалення пів мільйона гривень

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    Власник пентхаузу в Києві заборгував за опалення пів мільйона гривень

    Жителі столиці заборгували за тепло понад мільярд гривень

    У Києві один із найбільших боржників за опалення – власник пентхаузу у новобудові у центрі міста. Елітне житло має 1100 квадратних метрів. Тут за опалення заборгували майже пів мільйона гривень.

    Конс'єржка звітує, що у пентхаузі нікого немає. Цей пентхауз у три рівні, з видовими вікнами на всі стіни і без ремонту продається за понад 2 мільйони доларів. Що на апартаментах висить борг за опалення, продавець знає і нічого тут страшного не бачить. Мовляв, погасить усе. Про це повідомляє ТСН.

    Комунальники не такі оптимістичні і подали до суду.

    «До суду подається сума основного боргу плюс нараховані штрафні санкції до суми основного боргу – це пеня, інфляція і 3% річних», - зазначив директор структурного підрозділу Енергозбут КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

    Жителі столиці лише за тепло заборгували понад мільярд гривень. Щоби змусити сплатити, найперше власників попереджають - телефоном, листом чи по e-mail. Якщо немає реакції - йдуть до суду.

    «Якщо є рішення суду, справа потрапляє до виконавчої служби. У разі, якщо сума боргу перевищує 84 тисячі гривень, на квартиру накладається арешт. І тут практично всі все платять», - говорить гендиректор КК «Центр комунального сервісу» Андрій Щербина.

    Комунальники рекомендують боржникам прийти і оформити розстрочку на свої борги, а окремі господарники закликають впливати на сумління неплатників сусідським осудом. Скажімо, мешканці кооперативного будинку в Києві отримали листа, в якому вказано, хто і скільки заборгував, і попередження мешканцям - якщо не переконають боржників-сусідів розрахуватися, то увесь будинок залишиться без опалення. 

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