Оголошено графік відключення води у Києві 17–24 листопада
Киянам варто запастися водою на час ремонтних робіт на мережі
фото з відкритих джерел
«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи та відключення водопостачання
У Києві з 17 до 24 листопада через планові ремонтні роботи на мережі буде тимчасово відсутнє холодне водопостачання за деякими адресами. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Компанія оприлюднила графік планових відключень.
17 листопада
з 09:00 до 18:30
- бульв. Перова, 27Б;
- просп. Шухевича, 18;
- вул. Кибальчича, 2, 2А, 1.
18 листопада
з 09:00 до 22:30
- пров. Ужгородський, 7.
22 листопада
з 09:00 до 20:00
- вул. Озерна, 18А, 20, 22, 24, 26;
- просп. Оболонський, 49.
з 09:00 до 24:00
- вул. Кудряшова, 5, 5А, 3, 5, 7, 12/14, 14А.
з 09:00 до 16:30
- вул. Озерна, 26, 28, 30/5.
23 листопада
з 09:00 до 22:00
- вул. Героїв Дніпра, 35.
з 09:00 до 22:00
- вул. Харківське шосе, 201/203.
24 листопада
з 09:00 до 18:30
- вул. Озерна, 24, 26;
- просп. Оболонський, 49.
Нагадаємо, 16 листопада через аварію на мережі без води залишився центр Києва.