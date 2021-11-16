Оголошено графік відключення води у Києві 17–24 листопада

Киянам варто запастися водою на час ремонтних робіт на мережі

«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи та відключення водопостачання

У Києві з 17 до 24 листопада через планові ремонтні роботи на мережі буде тимчасово відсутнє холодне водопостачання за деякими адресами. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Компанія оприлюднила графік планових відключень.

17 листопада

з 09:00 до 18:30

бульв. Перова, 27Б;

просп. Шухевича, 18;

вул. Кибальчича, 2, 2А, 1.

18 листопада

з 09:00 до 22:30

пров. Ужгородський, 7.

22 листопада

з 09:00 до 20:00

вул. Озерна, 18А, 20, 22, 24, 26;

просп. Оболонський, 49.

з 09:00 до 24:00

вул. Кудряшова, 5, 5А, 3, 5, 7, 12/14, 14А.

з 09:00 до 16:30

вул. Озерна, 26, 28, 30/5.

23 листопада

з 09:00 до 22:00

вул. Героїв Дніпра, 35.

з 09:00 до 22:00

вул. Харківське шосе, 201/203.

24 листопада

з 09:00 до 18:30

вул. Озерна, 24, 26;

просп. Оболонський, 49.

Нагадаємо, 16 листопада через аварію на мережі без води залишився центр Києва.