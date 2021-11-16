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    Оголошено графік відключення води у Києві 17–24 листопада

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    Киянам варто запастися водою на час ремонтних робіт на мережі - Оголошено графік відключення води у Києві 17–24 листопада
    Киянам варто запастися водою на час ремонтних робіт на мережі
    фото з відкритих джерел

    «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи та відключення водопостачання

    У Києві з 17 до 24 листопада через планові ремонтні роботи на мережі буде тимчасово відсутнє холодне водопостачання за деякими адресами. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Компанія оприлюднила графік планових відключень.

    17 листопада

    з 09:00 до 18:30

    • бульв. Перова, 27Б;
    • просп. Шухевича, 18;
    • вул. Кибальчича, 2, 2А, 1.

    18 листопада

    з 09:00 до 22:30

    • пров. Ужгородський, 7.

    22 листопада

    з 09:00 до 20:00

    • вул. Озерна, 18А, 20, 22, 24, 26;
    • просп. Оболонський, 49.

    з 09:00 до 24:00

    • вул. Кудряшова, 5, 5А, 3, 5, 7, 12/14, 14А.

    з 09:00 до 16:30

    • вул. Озерна, 26, 28, 30/5.

    23 листопада

    з 09:00 до 22:00

    • вул. Героїв Дніпра, 35.

    з 09:00 до 22:00

    • вул. Харківське шосе, 201/203.

    24 листопада

    з 09:00 до 18:30

    • вул. Озерна, 24, 26;
    • просп. Оболонський, 49.

    Нагадаємо, 16 листопада через аварію на мережі без води залишився центр Києва.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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    Оголошено графік відключення води у Києві 17–24 листопада