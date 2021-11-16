Через аварію без води залишився центр Києва (адреси)

Відсутнє водопостачання у житлових будинках та адмінбудівлях

У вівторок, 16 листопада, сталося відключення ділянок водопровідних мереж Д=300 мм по вул. Бульварно-Кудрявській на ділянці від вул. Гоголівської до вул. Дмитрівської та Д=200 мм по вул. Тургенівській. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Для проведення аварійно-відновлювальних робіт без водопостачання залишаються житлові будинки за адресами:

вул. Гоголівська, 39/11;

вул. Бульварно-Кудрявська, 36-А, 38, 41, 43-А, 43-Б, 45, 45-Б, 51;

вул. Дмитрівська, 2 (+бойлер);

вул. Олеся Гончара, 96.

Також без водопостачання залишаються адмінбудівлі на:

вул. Бульварно-Кудрявська, 40/13, 42, 47/14, 49;

вул. Дмитрівська, 18/24

Для забезпечення потреб споживачів направлена автоцистерна з питною водою.

Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

пров. Тимірязєвський, 1, 1А, 1Б

вул. Гродненська, 36

вул. Гната Хоткевича, 18

вул. Верховинна, 80Б

вул. Стадіонна, 5, 6А.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.