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    Через аварію без води залишився центр Києва (адреси)

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    Вода зникла у домівках частини киян - Через аварію без води залишився центр Києва (адреси)
    Вода зникла у домівках частини киян
    фото з відкритих джерел

    Відсутнє водопостачання у житлових будинках та адмінбудівлях

    У вівторок, 16 листопада, сталося відключення ділянок водопровідних мереж Д=300 мм по вул. Бульварно-Кудрявській на ділянці від вул. Гоголівської до вул. Дмитрівської та Д=200 мм по вул. Тургенівській. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Для проведення аварійно-відновлювальних робіт без водопостачання залишаються житлові будинки за адресами:

    • вул. Гоголівська, 39/11;
    • вул. Бульварно-Кудрявська, 36-А, 38, 41, 43-А, 43-Б, 45, 45-Б, 51;
    • вул. Дмитрівська, 2 (+бойлер);
    • вул. Олеся Гончара, 96.

    Також без водопостачання залишаються адмінбудівлі на:

    • вул. Бульварно-Кудрявська, 40/13, 42, 47/14, 49;
    • вул. Дмитрівська, 18/24

    Для забезпечення потреб споживачів направлена автоцистерна з питною водою.

    Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • пров. Тимірязєвський, 1, 1А, 1Б
    • вул. Гродненська, 36
    • вул. Гната Хоткевича, 18
    • вул. Верховинна, 80Б
    • вул. Стадіонна, 5, 6А.

    До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

    З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
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    Через аварію без води залишився центр Києва (адреси)