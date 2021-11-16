Через аварію без води залишився центр Києва (адреси)
Відсутнє водопостачання у житлових будинках та адмінбудівлях
У вівторок, 16 листопада, сталося відключення ділянок водопровідних мереж Д=300 мм по вул. Бульварно-Кудрявській на ділянці від вул. Гоголівської до вул. Дмитрівської та Д=200 мм по вул. Тургенівській. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Для проведення аварійно-відновлювальних робіт без водопостачання залишаються житлові будинки за адресами:
- вул. Гоголівська, 39/11;
- вул. Бульварно-Кудрявська, 36-А, 38, 41, 43-А, 43-Б, 45, 45-Б, 51;
- вул. Дмитрівська, 2 (+бойлер);
- вул. Олеся Гончара, 96.
Також без водопостачання залишаються адмінбудівлі на:
- вул. Бульварно-Кудрявська, 40/13, 42, 47/14, 49;
- вул. Дмитрівська, 18/24
Для забезпечення потреб споживачів направлена автоцистерна з питною водою.
Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- пров. Тимірязєвський, 1, 1А, 1Б
- вул. Гродненська, 36
- вул. Гната Хоткевича, 18
- вул. Верховинна, 80Б
- вул. Стадіонна, 5, 6А.
До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.
З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.