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    Оголошено підозру бойовику «ДНР», затриманому в центрі Києва (фото)

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    Затриманий бойовик&nbsp;&laquo;ДНР&raquo; - Оголошено підозру бойовику «ДНР», затриманому в центрі Києва (фото)
    Затриманий бойовик «ДНР»
    Фото: Нацполіція

    Затриманий молодик був стрілком у терористичній організації

    Прокуратурою Києва повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом участі у терористичній організації «ДНР» та сприяння діяльності терористичної організації.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Як повідомлялося, 23 серпня 2020 року поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» затримали чоловіка, у якого під час поверхневого огляду виявили документи, видані окупаційною владою так званої Донецької народної республіки, а саме «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».

    «Згідно з матеріалами слідства, затриманий у 2014 році вступив до лав незаконного збройного формування, як стрілок «Донецького народного ополчення» так званих збройних сил «ДНР» «Народное ополчение Донбасса». У подальшому у складі терористичної організації «ДНР» брав участь в бойових діях в місті Слов’янськ Донецької області. За виконані дії отримував щомісячне грошове утримання від самопроголошеної влади «ДНР», - розповіли в прокуратурі.

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    Оголошено підозру бойовику «ДНР», затриманому в центрі Києва (фото)
    Оголошено підозру бойовику «ДНР», затриманому в центрі Києва (фото)

    Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування здійснює Слідче управління ГУ Служби безпеки України у Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.

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