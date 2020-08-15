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    На окупованих територіях незаконно позбавлені волі 235 людей, - СБУ

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    Адвокат Микола Полозов повідомив, що всього в Росії і окупованому Криму утримують 133 українських політв&rsquo;язнів - На окупованих територіях незаконно позбавлені волі 235 людей, - СБУ
    Адвокат Микола Полозов повідомив, що всього в Росії і окупованому Криму утримують 133 українських політв’язнів

    «Питання звільнення громадян України, яких було незаконно позбавлено волі правоохоронними та судовими органами Російської Федерації, виносяться на рівень міжнародних контактів і вирішуються за участю Міністерства закордонних справ України»

    235 людей значаться як незаконно позбавлені волі підтримуваними Росією бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР» станом на 14 серпня. Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит «Радіо Свобода».

    «За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях значаться як незаконно позбавлені волі 235 осіб», – йдеться в повідомленні.

    При цьому в СБУ додали, що «питання звільнення громадян України, яких було незаконно позбавлено волі правоохоронними та судовими органами Російської Федерації, виносяться на рівень міжнародних контактів і вирішуються за участю Міністерства закордонних справ України».

    Напередодні Микола Полозов, адвокат одного з кримчан, якого в Росії судять за статтею про «державну зраду»,  повідомив, що всього в Росії і окупованому Криму утримують 133 українських політв’язнів
    Микола Полозов СБУ ДНР ЛНР ОРДЛО
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