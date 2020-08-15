На окупованих територіях незаконно позбавлені волі 235 людей, - СБУ



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Адвокат Микола Полозов повідомив, що всього в Росії і окупованому Криму утримують 133 українських політв’язнів

«Питання звільнення громадян України, яких було незаконно позбавлено волі правоохоронними та судовими органами Російської Федерації, виносяться на рівень міжнародних контактів і вирішуються за участю Міністерства закордонних справ України»

235 людей значаться як незаконно позбавлені волі підтримуваними Росією бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР» станом на 14 серпня. Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит «Радіо Свобода».

«За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях значаться як незаконно позбавлені волі 235 осіб», – йдеться в повідомленні.

При цьому в СБУ додали, що «питання звільнення громадян України, яких було незаконно позбавлено волі правоохоронними та судовими органами Російської Федерації, виносяться на рівень міжнародних контактів і вирішуються за участю Міністерства закордонних справ України».

Напередодні Микола Полозов, адвокат одного з кримчан, якого в Росії судять за статтею про «державну зраду», повідомив, що всього в Росії і окупованому Криму утримують 133 українських політв’язнів