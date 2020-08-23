На Майдані Незалежності у Києві затримали бойовика «ДНР»
Затриманого передали співробітникам Служби безпеки України
Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Поліцейські, які в посиленому варіанті несуть службу з охорони публічного порядку, затримали підозрілого чоловіка, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Коли його запросили до кімнати поліції, з’ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території.
Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої «Донецької народної республіки». Зокрема у нього був «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».
Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям.
Нагадаємо, 235 людей значаться як незаконно позбавлені волі підтримуваними Росією бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР» станом на 14 серпня.