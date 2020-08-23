На Майдані Незалежності у Києві затримали бойовика «ДНР»



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У затриманого виявили документи, видані окупаційною владою так званої «Донецької народної республіки» Фото Відділ комунікації поліції Києва

Затриманого передали співробітникам Служби безпеки України

Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Поліцейські, які в посиленому варіанті несуть службу з охорони публічного порядку, затримали підозрілого чоловіка, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Коли його запросили до кімнати поліції, з’ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території.

Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої «Донецької народної республіки». Зокрема у нього був «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям.

Нагадаємо, 235 людей значаться як незаконно позбавлені волі підтримуваними Росією бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР» станом на 14 серпня.

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