Оголошено підозру молодикам, які підпалили кафе на Хрещатику (фото)



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Молодики розбили скло вхідних дверей кафе та жбурнули підпалену пляшку з легкозаймистою речовиною Фото: Прокуратура Києва

Хлопці жбурнули в приміщення кафе «коктейль Молотова»

Київською місцевою прокуратурою №6 у взаємодії з слідчими поліції Печерського району встановлено зловмисників, які у травні 2019 року з використанням «коктейлю Молотова» підпалили кафе у центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Підозрювані в ніч на 14 травня 2019 року приїхали до центральної частини Києва та підійшовши до кафе, розташованого на вул. Хрещатик, розбили скло вхідних дверей закладу, та жбурнули підпалену пляшку з легкозаймистою речовиною в середину приміщення, внаслідок чого здійнялась пожежа.

Після вчинення зазначених дій зловмисники з місця вчинення злочину втекли, заподіявши матеріальну шкоду власнику закладу у великих розмірах.

За результатами досудового слідства встановлено причетність до даного правопорушення двох 19-річних молодиків.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб) та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Мотиви вчинення ними кримінального правопорушення встановлюються.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.