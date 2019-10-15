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    Оголошено підозру молодикам, які підпалили кафе на Хрещатику (фото)

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    Молодики розбили скло вхідних дверей кафе та жбурнули підпалену пляшку з легкозаймистою речовиною&nbsp; - Оголошено підозру молодикам, які підпалили кафе на Хрещатику (фото)
    Молодики розбили скло вхідних дверей кафе та жбурнули підпалену пляшку з легкозаймистою речовиною 
    Фото: Прокуратура Києва

    Хлопці жбурнули в приміщення кафе «коктейль Молотова»

    Київською місцевою прокуратурою №6 у взаємодії з слідчими поліції Печерського району встановлено зловмисників, які у травні 2019 року з використанням «коктейлю Молотова» підпалили кафе у центрі столиці.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Підозрювані в ніч на 14 травня 2019 року приїхали до центральної частини Києва та підійшовши до кафе, розташованого на вул. Хрещатик, розбили скло вхідних дверей закладу, та жбурнули підпалену пляшку з легкозаймистою речовиною в середину приміщення, внаслідок чого здійнялась пожежа.

    Після вчинення зазначених дій зловмисники з місця вчинення злочину втекли, заподіявши матеріальну шкоду власнику закладу у великих розмірах.

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    Оголошено підозру молодикам, які підпалили кафе на Хрещатику (фото)
    Оголошено підозру молодикам, які підпалили кафе на Хрещатику (фото)
    Оголошено підозру молодикам, які підпалили кафе на Хрещатику (фото)
    Оголошено підозру молодикам, які підпалили кафе на Хрещатику (фото)

    За результатами досудового слідства встановлено причетність до даного правопорушення двох 19-річних молодиків.

    Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб) та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Мотиви вчинення ними кримінального правопорушення встановлюються.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

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